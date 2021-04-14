'Kısmi kapanma' açıklamasının ardından hekimlerden tepki: Memura tedbir var işçilere yok

14 Nisan 2021 Çarşamba, 14:59

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu açıklamaların ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘kısmi kapanma’ kararlarının ülkemizdeki 17 milyon işçi ve sağlık çalışanına yönelik düzenleme olmaması tepkiye neden oldu.

Hekimler “Amaç Covid-19 salgınının ülkemizdeki yayılımını en aza indirmek ise neden sadece 3 milyon memura yönelik tedbir alınıyor da 17 milyon işçiye ve sağlık çalışanına yönelik düzenleme yok. Yoksa ‘salgını fırsata dönüştürmek’ için mi işçiler devre dışı bırakıldı?” diye sordular.

Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma uygulanacağı ayrıca hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar, 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanların idari izinli sayılacağı belirtildi. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, aynı konumdaki özel sektörde fabrikalarda, atölyelerde, şantiyelerde, üretim alanlarında çalışan işçiler için tedbirler konusunda genelgede herhangi bir karar alınmadığını belirterek “Ayrıca sağlık çalışanları bu genelgede hariç tutulmuştur” dediler.

"AYRIMCILIK YAPILIYOR"

‘Salgın ve buna bağlı olarak risk devam ederken çalışanlara yönelik tedbirler konusunda neden ayrımcılık yapılmaktadır’ diyen Demir ve Kılıç “Salgın ve risk devam ederken çalışanlara yönelik tedbirler konusunda ayrımcılık yapmayınız! Ayrımcılık sadece kamu çalışanları ile özel sektörde olmamış aynı zamanda kamu çalışanları arasında da sağlık çalışanları ayrı tutularak ayrımcılık yapılmıştır” dediler. Hekimler, özetle şunları söyledi:

“AKP iktidarının ekonomik gerekçelerle epidemiyolojinin yol göstericiliğinden yoksun bir şekilde erkenden, aceleci, kontrolsüz olarak açılma süreci başlatması, pandemi ile mücadelenin bireysel sorumluluğa bırakılması ve sorumsuzca ‘lebaleb’ yapılan AKP kongreleri sonucunda salgın kontrol edilemez bir noktaya doğru ilerlemektedir. Tüm çalışanların çalışma koşulları giderek zorlaşmakta, sağlık ve yaşam hakları konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin yanı sıra çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meselelerin çözüm yollarını araştırmak ve çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmaya destekleyici tedbirleri almak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görevleri arasındadır. Ancak Bakan sadece twitt atarak sorunları çözdüğünü zannetmektedir. Resmi Gazete ‘de yayımlanan genelge ile alınacak tedbirlerde işçilerin hariç tutulması konusunda Bakanın hiç sesi çıkmamaktadır. Covid-19 kapsamında sadece kamu çalışanlarına değil tüm çalışanlara yönelik tedbir alınmalıdır. Salgın tüm çalışanları etkilemektedir. Çalışanlar arasında böyle bir ayrımcılık salgınla mücadeleye ve topluma zarar vermektedir. Salgınla mücadelenin dayanışma içinde, kimseyi geride bırakmadan, çalışanları korumaya özen göstererek, bütünlüklü ve organize bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.”