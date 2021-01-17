Memur-Sen'e tepki yağdırdılar: Bundan sonraki işiniz bol bol istifa mektubu okumak
Tüm memurlara seyyanen 400 lira zam isteyen Memur-Sen'e karşı kamu emekçileri, sosyal medyada #MemurSenKendineGel etiketi altında tepki yağdırdı. "Memur-Sen büyüdükçe bizim maaşlar küçülüyor" diyen emekçiler, sendikadan topluca istifa etme çağrısı yaptı.
Kamudaki bütün hizmet iş kollarında tek yetkili sendika olan Memur-Sen'in tüm memurlara seyyanen 100 lira zam istemesi kamu emekçilerinin tepkisini çekti.
Hükümet'e yakınlığıyla bilinen Memur-Sen'in açıklamasında, enflasyonun memur maaşlarını kayba uğrattığı belirtilerek “Hem gelir dağılımda adaleti sağlamak, hem de enflasyon kaynaklı kayıpları telafi etmek, beraberinde düşük maaş ve ücret grubunda bulunan kamu görevlilerine asgari ücretler için atılan doğru adıma benzer bir yaklaşımı uygulamak için kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 0cak 2021’den geçerli olmak üzere en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10’una denk gelecek tutarda seyyanen zam istiyoruz" denilmişti.
İstenen zammın yetersizliğine isyan eden kamu emekçileri, sosyal medyada #MemurSenKendineGel diye etiket açarak tepkilerini dile getirdi.
Çok sayıda Memur-Sen üyesinin sendikalarından istifa edeceğini belirttiği de görülen tepki mesajlarının sayısı, saatler içinde 100 bini geçti.
İşte Memur-Sen'e yönelik tepki yağmurundan bazı örnekler:
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