Memur zammına tepki gösteren Özkoç: 'Erken seçim zorunluluktur'

24 Ağustos 2021 Salı, 10:29

Engin Özkoç, memur ve memur emeklilerine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak maaş zamlarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla eleştirdi. Özkoç, "Sütün litresi 7,90 TL’ye, tereyağın kilosu ise 70 TL’ye yükseldi. Simit 2,5 lira. Memura, asgari ücretliye 10 bin TL olsa yine yetmez. Erken seçim zorunluluktur" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 yılının ilk altı ayında yüzde 5 enflasyon farkı, ikinci altı ayında yüzde 7 enflasyon farkı; 2023 yılının ilk altı ayında yüzde 8 enflasyon farkı, ikinci altı ayında ise yüzde 6 enflasyon farkı kadar zam yapılacağını açıklamıştı.