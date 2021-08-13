Memurlar İzmir'den ses yükseltti: Bu zam bize yetmez

13 Ağustos 2021 Cuma, 13:10

Türkiye genelinde milyonlarca memurun kaderini çizecek maaş zamları ile ilgili zam pazarlıklarına dair son gelişmeleri yorumlayan Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya, "Memuru enflasyona ezdirmeyin" çağrısında bulundu. Hükümet ile devam eden toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin yetkili sendika adına taleplerini hatırlatan Kaya, 19 aylık süreçte temel gıda maddeleri üzerinden gelen zamları hatırlatarak, sunduğu rakamlarla eriyen memur maaşlarını kamuoyunun dikkate sundu.

Açıklanan maaş zamlarının beklentilerini karşılamaktan çok uzak olduğunu belirten ve yeni bir teklif talebinde bulunduklarını söyleyen Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya, “Kamu işvereni toplamda iki yılda 23 puanlık bir artış önermiş, bunlar dışında somut herhangi bir teklif sunmamıştır. Bu teklif yeterli değildir. Öyle görünüyor ki, teklif hazırlanırken çarşı pazardaki fiyatlar, yüksek enflasyon, kurdaki yükseliş, temel ihtiyaç harcamalarındaki artış, alım gücündeki düşüş gözetilmemiştir. Sunulan teklif bu gerçekleri dikkate almayan, yetersiz, eksik ve beklentilerimizin altında bir tekliftir. 2020 yılının Ocak ayında maaşının tamamıyla 98,5 kilogram kıyma alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayında ancak 65,2 kilogram kıyma alabilmektedir. 2020 yılının Ocak ayında 1917 adet simit ya da 21 adet 18 litrelik sıvı yağ alabilen memurlar yine 2021 yılı Ağustos ayı maaşlarıyla 1695 simit ya da 14 adet 18 litrelik sıvı yağ alabilmektedir. Son toplu sözleşmeden bu yana geçen 19 ayda kıyma yüzde 92, pirinç yüzde 50, makarnanın fiyatı yüzde 37 arttı. Toplu sözleşme bir oldu bitti ile değil, zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmelidir. Bunun için de Pazartesi gününe kadar zararlarımızı tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni ve kapsamlı bir teklif bekliyoruz. Haklarımızı kazanmak, taleplerimizi kabul ettirmek için her türlü eylem, etkinlik ve program için hazır olduğumuzu ilan ediyoruz” dedi.