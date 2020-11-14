Menajerimi Ara dizisinde 3 oyuncunun testi pozitif!
Menajerimi Ara dizisinde başrolleri paylaşan 3 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde de TRT1’in Gönül Dağı dizisinin setinde iki oyuncu ile birlikte 39 kişinin testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınmışlardı. Benzer bir durum da Menajerimi Ara dizisiyle ilgili konuşulmakta.
İlk olarak usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’nun testinin pozitif çıktığı ancak menajerlik ajansından oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bir bilginin paylaşılmadığı ifade ediliyor.
Bu söylentilerin ardından iki oyuncu ile ilgili daha korona pozitif oldukları iddiası konuşuluyor. Bu isimlerden ilki dizide Dicle karakterine hayat veren genç oyuncu Ahsen Eroğlu.
Bir diğer isim ise dizide EGO Ajans’ın çaycısı olarak rol alan Bedir Bedir’in de korona testinin pozitif çıktığı söylenmekte.
'GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNE YÜREK DOLUSU TEŞEKKÜRLER'
Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
64 yaşındaki Şamlıoğlu, "Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler tek tek yazamıyorum bağışlayın, sevgiler" dedi.
Kaynak: Medyaradar
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