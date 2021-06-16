Menajerimi Ara'nın usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu sette kaza geçirdi

16 Haziran 2021 Çarşamba, 12:09

Star TV'de yayımlanan Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, sevenlerini korkuttu. Sette talihsiz bir kaza geçiren Şamlıoğlu, başına gelenleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Dizide Peride karakterine hayat veren Ayşenil Şamlıoğlu, sette kaza geçirdi. Yağmurlu havada kaygan olan karavanın basamağından düşüp ayağını kıran 65 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.

Ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Şamlıoğlu, gönderisine, "Evet meslekte başıma gelen ikinci set kazası,yağmurda karavanın basamağında kayıp düştüm ve ayağı kırdım" notunu düştü.

Şamlıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Ayşenil Şamlıoğlu'na; Zerrin Tekindor, Ata Demirer, Melisa Sözen, Janset, Melek Baykal ve Çiçek Dilligil gibi ünlü isimler de geçmiş olsun dileklerini iletti.