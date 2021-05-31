Menderes turizm sezonuna hazırlanıyor

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:59

Menderes Belediyesi tarafından sürdürülen sahil bölgesinde yürütülen çalışmalar, turizm sezonunun yaklaşmasıyla hız kazandı.

Menderes Belediyesi tarafından ilçenin 43 kilometrelik sahil şeridinde yaz sezonu için hazırlıklar sürüyor. Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli’yi kapsayan alanda ekipler; bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor.

"YAZ MENDERES’TE BİR BAŞKA GÜZEL GEÇECEK"

Turizm sezonu öncesinde sahil bölgesindeki tüm hazırlıkların tamamlanacağını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, şunları söyledi:

“Salgın sürecinde önlemlerin hafiflemesi sonrası başlayacak turizm dönemi için hazırlıklarımız sürüyor. 43 kilometrelik sahil şeridimizde ekiplerimiz bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu yaz Menderes’te bir başka güzel geçecek. Turizmin cenneti güzel Menderes’imizde yaz sezonunun en iyi şekilde geçmesi için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz.”