Menemen endeksi TÜİK enflasyonunu solladı

03 Haziran 2020 Çarşamba, 14:09

Dar gelirlileri ve öğrencilerin vazgeçilmez yemeği menemende maliyetler artıyor. Soğanlı menemen maliyeti bu yılın mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7, soğansız menemenin maliyeti ise geçen mayıs ayına göre yüzde 13 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020 Mayıs'ta gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon yüzde 12.87 artarken, aylık artış ise bu kalemde 0.24 oldu.

Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel Ulusoy ile Dr. Caner Özdurak’ın hazırladığı “Menemen Endeksi”nin mayıs verileri ise yıllık bazda menemen yapmanın maliyetinin katlanarak arttığını ortaya koydu. Mayıs ayında menemen maliyeti sene başından beri ilk defa aylık bazda geçen yılki maliyetlerin üzerine çıktı.

Soğanlı menemen maliyeti geçen seneye göre yüzde 7 soğansız menemen maliyeti ise geçen mayıs ayının yüzde 13 üzerinde gerçekleşti.

AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ VAR

Çarliston biber, domates ve kuru soğanın sırasıyla yüzde 46, yüzde 8 ve yüzde 35 düşmesi nedeniyle aylık bazda ise Soğanlı Menemen Endeksi 18 puan ve Soğansız Menemen Endeksi ise 9 puan geriledi.

Menemen Endeksini Prof. Dr. Veysel Ulusoy (sağda) ile Dr. Caner Özdurak hazırladı.



Prof. Dr. Veysel Ulusoy ve Dr. Caner Özdurak, endeks grafiğine bu ay ek olarak "Gıda ve Alkolsüz İçecekler" kategorisinin enflasyon içindeki ağırlığını da ekledi. Sene sonunda güncellenen bu ağırlıkların Menemen Endeksi trendi ile karşılaştırıldığında daha dinamik bir metod ile güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken akademisyenler özellikle karantina günlerinde en çok harcama yapılan gıda ve alkolsüz içecekler kategorisinin yüzde 0.24 ile en düşük artış gösteren ana harcama grupları arasında yer almasının düşündürücü olduğunun altını çizdi.