Menemen'de 16 ayda 15'nci tesis: Emiralem Spor Tesisleri açıldı

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:53

Açılışa Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un yanı sıra, Menemen Belediyesi Emiralem Spor Kulübü Başkanı İrfan İlhan, CHP Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KADINA ŞİDDETİ KIRMANIN YOLU SPOR VE SANATTAN GEÇİYOR”

Açılışta konuşan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Emiralem Spor Tesisi, 16 aylık yönetim dönemimizde açılışını yaptığımız 15. tesistir. 16 ayda çok ciddi bir yol aldık. Menemen’in gelişmesi için bu tür yatırımların, bu tür tesislerin çoğalması gerekiyor” dedi.

Geçtiğimiz günlerde vahşice katledilen Pınar Gültekin’e de konuşmasında değinen Başkan Aksoy, “30 gün içerisinde 27 tane kadın katledilmiş. En son Pınar Gültekin. Bunlar haricinde 23 tane kadının da akibeti belli değil. Sonuç itibariyle, kültürün olmadığı, sporun olmadığı, edebiyatın olmadığı, sanatın olmadığı yerde karşımıza çıkan portre tam da budur. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin, insanların birbirine karşı şiddetinin en üst seviyeye geldiği noktadayız. İşte bunu kırmanın yolu belediyelerin kadınlara, gençlere, çocuklara, engelli bireylere yatırım yapmasıdır. Yapmış olduğumuz spor tesisi de tam da bu amaçla hizmete giriyor. Biz istiyoruz ki gençlerimiz sporla uğraşsın. Biz istiyoruz ki gençlerimiz sanatla uğraşsın. Biz istiyoruz ki gençlerimiz saz çalsın, gitar çalsın, başka bir şey çalmasın. Sosyal belediyecilik alanı içerisinde yapmış olduğumuz yatırımların tamamı buna yöneliktir” açıklamasını yaptı.

“Duygu Asena’nın bir kitabı vardır “Kadının Adı Yok” diye. Kadının adını koymak için Kadın Dayanışma Merkezleri’ne önem veriyoruz. Mor Mutfaklar’a önem veriyoruz, kreşlere önem veriyoruz, çünkü buralar kadının özgürleşmesi, bireyin özgürleşmesi için gerekli. Bugün burada açılışını yaptığımız spor tesisi gençlerimizin farklı kimlikler altında kendini tanımlamaması, gelip burada bir spor dalında kendini tanımlaması, kendini bulması içindir. Teröre bulaşmasın, tinere bulaşmasın, uyuşturucuya bulaşmasın, spor yapsın, sanatla uğraşsın istiyoruz” diyen Başkan Aksoy, Menemen Belediyesi olarak muhtarlarla, STK’larla işbirliği halinde bu tür tesisleri açmaya devam edeceklerinin müjdesini verdi.

Menemen’in ayağa kalkması için yatırıma ihtiyaç olduğuna değinen Aksoy, “Menemen Belediyesi şu anda zor şartlar altında yatırımlarına devam ediyor. Dünyada bile ekonomik krizin çok ciddi seviyelere geldiği bu şartlarda yatırım yapmak gerçekten zor. Ama bu şartlar bile bizi durduramaz. Bizler Ak Partili, MHP’li, HDP’li, İyi Partili demeden tüm kesimlere hizmete devam edeceğiz” dedi.

Emiralem Spor Kulübü Başkanı İrfan İlhan’ın Başkan Aksoy’a forma hediye etmesi, Emiralem Spor Kulübü’ne bağlı futbolcularla kurdele kesimi yapılması ve tesislerin gezilmesi ile tören sona erdi.