Menemen’de AKP'li meclis üyesi CHP’lileri cezaevi ile tehdit etti

07 Ocak 2021 Perşembe, 21:05

Menemen Belediyesi Ocak ayı ikinci toplantısı Belediye Başkanvekili Mehmet Karabiniş başkanlığında gerçekleşti. Deniz Karakurt’un başkanvekili seçildiği kuranın yasaya uygun şekilde yapıldığını belirten CHP’liler, yürütmeyi durdurma kararı veren mahkemenin esasa ilişkin kararı çıkmadan İzmir Valiliği’nin “kuranın tekrarlanması” kararının uygulanamayacağını savundu. CHP’liler, kuranın tekrarlanması maddesinin toplantı gündeminden çıkarılmasını önerdi. Gündeme alınan önerge CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi. Böylece "başkanvekili seçimi" maddesi gündemden düşürüldü.

CHP ve İYİ Parti’nin bu hamlesi, AKP’lilerin itirazına yol açtı. CHP Grup Başkanvekili Ali Yılmaz, “Belediye başkanvekili seçimi bir bütündür. Kura seçimin bir parçasıdır. Tek başına kura tekrarı yapılamaz. Yapılacaksa seçimin yeniden yapılması gerekir. Mahkeme sonucu beklenmeden kura çekimi nasıl yapılır? Mahkeme davayı reddetse ne olacak? Kura çekiminin gündem maddesinden çıkarılmasını öneriyoruz” dedi.

CEZAEVİ İLE TEHDİT ETTİ

AKP Grup Başkanvekili Yusuf Demircioğlu ise mahkeme kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu belirterek, “Bu önergenin verilmesi de oylanması da suçtur. Meclis Başkanı bu hukuksuzluğa dur demeli” diye konuştu.

Tutuklanan eski Başkan Serdar Aksoy’u kasteden Demircioğlu, “Buradan biri suç işledi, Şakran’a (cezaevi) gitti. Biz istemiyoruz ki birileri yine Şakran’a gitsin. Burada biri bir suç daha işlemesin” diyerek CHP ve İYİ Partilileri üstü kapalı şekilde tehdit etti.

“SABRIMIZI TAŞIRMAYIN”

Bir başka AKP’li meclis üyesi de CHP’li ve İYİ Partililer’e cezaevi göndermesi yaparak, “Yusuf kardeşimiz hatırlattı o yeri (Şakran)… Gelin eteğinizdeki bu taşı dökün. Sabrımızı taşırmayın. Valiliğin kararını uygulayın. Menemen soyulurken hepiniz oradaydınız. Bu vebali hepiniz sırtınızda taşıyacaksınız” diye konuştu.

AKP'Lİ SÜREKLİ: KANUNDA NE YAZIYORSA O OLACAK

Toplantı çıkışında, AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin basın açıklaması yaparak, başkanvekili kurasını yaptırmayan CHP ve İYİ Partililer'e tepki gösterdi. Sürekli, "5393 sayılı Yasanın 46'ncı maddesi açık. Seçim yapılmazsa, mahkeme kararı uygulanmazsa neler olur hepimiz göreceğiz. Kanunda ne yazıyorsa o olacak. Bu seçim burada yapılacak. Temennimiz bu" dedi.

SEYİT TORUN VE TUNÇ SOYER DE DESTEK VERDİ

Disiplin kurulu üyelerinin ve bazı komisyon seçimlerinin yapıldığı toplantıyı Cumhur İttifakı cephesinden AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile CHP’den Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İl Başkanı Deniz Yücel’in yanı sıra CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Mahir Polat, Kani Beko ve Bedri Serter, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da izledi.

NE OLMUŞTU?

CHP'den ihraç süreci başlatıldıktan sonra istifa eden, ardından da yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un yerine belediye meclisi içinden "başkanvekili" seçimi yapılmıştı. 4 turda da eşitliğin bozulmaması üzerine gidilen kura çekimini CHP'nin adayı Deniz Karakurt kazanmıştı. Kurayı kaybeden AK Parti adayı Aydın Pehlivan ise "siyah torba yerine şeffaf kutuda yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu" iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. İzmir 2. Bölge İdare Mahkemesi, AK Partili Pehlivan'ın başvurusunu haklı bulup "yürütmeyi durdurma" kararı vermişti. İzmir Valiliği ise henüz gerekçeli karar açıklanmadan, 4 Ocak'ta kuranın yenilenmesini kararlaştırmıştı. 4 Ocak’taki toplantıya CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri katılmayınca başkanvekili seçimi yapılamamıştı.