Menemen'de kayyım iddialarına tepki

07 Ocak 2021 Perşembe, 23:44

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Menemen Belediyesi başkanvekilliği kura seçiminin CHP ve İYİ Partili üyelerin oylarıyla meclis gündeminden düşürülmesinin ardından açıklamalarda bulundu. AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin Belediye Kanunu'nun 46. maddesini öne sürmesi "Kayyım" iddialarını gündeme getirirken, Yücel, "Karşı taraf nasıl bir tavır sergiler bilemiyorum. Ancak yasal olarak Menemen'e kayyım atanması mümkün değil" dedi.

"NİHAİ KARAR BEKLENMELİ"

Kura çekiminin yine yapılamaması ile ilgili konuşan Yücel, "Menemen Belediye Meclisi mahkeme nihai kararını vermeden kuranın tekrar edilmesinin doğru olmadığına kanaat getirdi. Burada meclisin iradesinin üzerinde bir şey yoktur. Meclis iradesi vesayet altına alınamaz. Bu konuda idare hukuku hocalarından, profesörlerinden alınan mütalaalar var. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar uygulandı. Deniz Karakurt görevi birinci başkanvekili Mehmet Karabiniş'e teslim etti. Bundan sonra yapılması gereken mahkemenin nihai kararını beklemektir" dedi.

AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de meclis toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "5393 sayılı kanunun 46. maddesi çok açık. Seçim yapılmazsa, mahkeme kararı uygulanmazsa neler olur, yazıyor. Bu kura işlemi burada yapılacak. Kanunda ne yazıyorsa o olacak" ifadelerini kullanmıştı.

BELEDİYE KANUNU'NUN 46. MADDESİ NE DİYOR?

Belediye Kanunu'nun 46. maddesi ise şöyle: "Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkanvekili seçiminin yapılamaması durumunda seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İşişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olması şarttır."

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesini uygulayacaklarını, gelecek hafta pazartesi veya salı günü başkanvekili kurasının yenilenmesi için Menemen Belediye Meclisi'nin toplantıya çağrılacağını açıkladı.