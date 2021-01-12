Menemen'de kura çekimi bir kez daha ertelendi

12 Ocak 2021 Salı, 15:18

Menemen Belediye Başkan Vekilinin belirleneceği kura çekimi, CHP ve İYİ Parti'li üyelerin boykotu sebebiyle üçüncü kez gerçekleştirilemedi. Salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle kura çekimi yarına ertelendi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanması ardından başkanvekili seçiminde CHP, iptal edilen kura çekiminin yenilenmesi için üst mahkemenin kararının beklenmesini isterken AKP, kura çeminin yapılmasında ısrar ediyor.

"HUKUKSUZLUĞA BOYUN EĞMEDİK"

Meclis sonrası Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda buluan CHP adayı Deniz Karakurt hukuksuzluk vurgusu yaptı. Karakurt, "Menemen üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Kendi yanlarında getirdikleri toplarla yapılan kuraya önce tamam diyip, sonra dışarıdan aldıkları talimat ile dava açtılar. Hiçbir hukuk kuralının ve hiçbir tarafsız mahkemenin kabul etmeyeceği bir dava açtılar. Hükümetin gücünü kullanarak baskı altında tutarak uygulanabilirliliği olmayan bir yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Ara kararı, mahkemenin nihai kararı gibi bu konuda yetkisi bulunmayan vali kanalıyla kullanmaya çalışıyorlar. Hiçbir güç hukukun üstünde değildir. Biz bu güne kadar hiçbir hukuksuzluğa boyun eğmedik, eğmeyeceğiz" dedi.

"TALİMATLA HAREKET ETMEYİZ"

Karakurt şöyle devam etti:

"Mücadelemizi bildikleri halde bize neredeydiniz diye soran Cumhur İttifakı üyeleri şu anda adalet yok ediliyor. Asıl siz nerdesiniz? Seçim dışı yollarla belediyeyi ele geçirmek olağan hale getirilmeye çalışılıyor. Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atar, Cumhurbaşkanlığı yetkisinde dersiniz. Dilediğiniz belediye kayyum atar, kendi yönetemedi dersiniz. Gözünüzün önünde kurayı inkar eden, dava sonucunu beklemeyen devletin valisine kura çektirirsiniz. Bizler buradayız, arkadaşlarımız burada. Mahkemenin kararını bekliyoruz. Bizler talimatla hareket etmeyiz. Menemenli’nin iradesine ket vurulmasına izin vermeyeceğiz. Bu kurayı çekerseniz, Menemen’de hiç kimseyi adil yönettiğinize inandıramazsınız. Gözü kara siyasi anlayışınız nedeniyle kurayı çektireceksiniz. Biz kuradan kim çıkarsa çıksın bu hukuksuz işleme itiraz edeceğiz” dedi.

CHP İTİRAZ ETMİŞTİ

Menemen'de Serdar Aksoy'un tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından AKP'li Aydın Pehlivan ile başkanvekilliği için yarışan CHP'li Deniz Karakurt, 4. tur oylamadaki eşitlik sonucu yapılan kuradan çıkan isim olmuştu. AKP'li Pehlivan'ın başvurusu sonrası İzmir 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı almış, CHP de buna itiraz etmişti. Mahkemenin nihai kararı açıklanmadan İzmir Valiliği belediyeye resmi yazı göndererek kura çekiminin tekrarlanmasını istemişti.