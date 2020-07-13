Mensah'tan Beşiktaşlıları heyecanlandıran mesaj
Transferin gözdesi Mensah, Tyler Boyd'un 'Kardeşlerimle birlikte 3 puan' şeklinde yaptığı paylaşıma alev emojisiyle yorum yaptı.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Kayserisporlu Mensah, Beşiktaşlı meslektaşı Tyler Boyd'un paylaşımına yorum yaptı.
Mensah, Tyler Boyd'un 'Kardeşlerimle birlikte 3 puan' şeklinde yaptığı paylaşıma alev emojisiyle yorum yaptı. Siyah beyazlı taraftarlar da Mensah'ın yorumunun altına 'Beşiktaş'a gel Mensah' çağrısında bulundu.
"BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞTÜK"
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Mensah için resmi olarak Beşiktaş ile görüştük. Lig bitene kadar sonuç ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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