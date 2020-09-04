Mera Çayı’na atık
Ankara’nın içme suyu deposu olan Mera Çayı’na fabrika atığı atıldığı tespit edildi.
Ankara’nın su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Kurtboğazı Barajı’nı besleyen Mera Çayı’na, madeni ve atık yağı geri dönüştüren tesislerden çıkan kimyasal ve tehlikeli atıkların döküldüğü tespit edildi.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Baran Bozoğlu, tespit edildiği andan itibaren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı ile çalışmaların başlatıldığını belirtti.
Bozoğlu, “Baraja ulaşmadan kirliliği durdurduk. Vidanjörlerimiz yoğun kirliliği çekiyorlar. Balık ve yengeç ölümleri olduğunu görüyoruz. Kirli toprağın kaldırılması için de çalışılıyor” dedi.
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