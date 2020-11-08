Meraklı, şakacı, maceracı cüceler! Nâzım'dan...

08 Kasım 2020 Pazar, 19:20





Bakmayın onların ufak tefek olduklarına. Çocuk değiller ama çocuk gibi neşeliler ve yerinde durmazlar. Onlar orman cüceleri… Meraklı mı meraklılar, şakacı mı şakacılar, maceradan maceraya koşuyorlar. Mızıka çalmaktan duvarcılığa, deniz yolculuğundan tren yolculuğuna koşturup duran Yusufçuk, Doktor Merhem Kutusu, Fırdöndü, Acar, Tekdiş, Sakallı Dede ve diğerleriyle tanışmaya hazır mısınız?

Nâzım Hikmet’in kaleme aldığı Orman Cücelerinin Sergüzeşti ilk kez 1932 yılında yayımlanmıştı. Uzun yıllardan sonra Ayşe İnan’ın resimleriyle yeniden çocuklarla buluşuyor.

OKUMA PARÇASI İÇİN: https://www.yapikrediyayinlari.com.tr/dosyalar/2020/10/orman-cucelerinin-serguzesti-PDF-tadimlik.pdf

Orman Cücelerinin Sergüzeşti / Nâzım Hikmet / Resimleyen: Ayşe İnan / Yapı Kredi Yayınları / 120 s.