Meral Akşener, Ümit Özdağ'ın istifası üzerine açıklamalarda bulundu

04 Mart 2021 Perşembe, 13:02

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ’ın partiden istifası üzerine konuştu. Akşener, Ümit Özdağ’a hayatta başarılar dilediğini ifade etti.

NE OLMUŞTU

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de basın açıklamasında bulunmuştu.

İYİ Parti'den ihraç kararı, ihraca sevk işleminin usul ve şekle aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edilen Özdağ açıklamasında, "İYİ Parti kuruluş amacından uzaklaşmıştır" demişti.

Özdağ, partisinden istifa kararını ise "Siyasi omurgasızlarla, HDP'yle masaya oturanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Kurucusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum" sözleriyle duyurmuştu.