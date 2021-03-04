Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı

04 Mart 2021 Perşembe, 11:18

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de basın açıklamasında bulundu.

İYİ Parti'den ihraç kararı, ihraca sevk işleminin usul ve şekle aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edilen Özdağ açıklamasında, "İYİ Parti kuruluş amacından uzaklaşmıştır" dedi. Partisini sert sözlerle eleştiren Özdağ, “İYİ Parti'yi, CHP’nin uydu partisi haline getirmişlerdir” diye konuştu.

Özdağ, partisinden istifa kararını ise "Siyasi omurgasızlarla, HDP'yle masaya oturanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Kurucusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum" sözleriyle duyurdu.



Ümit Özdağ’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızma, bugün de devam etmektedir. HDP ile Anayasa çalışmalarını yürüten Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'ın yönettiği İYİ Parti Diplomasi Akademisi'nde İstanbul İl Başkanı'nın eniştesi 3 kez FETÖ'den soruşturma geçiren Fırat Yıldır konferans verecekmiş. Ahmet Erozan'a da bu yakışıyor. FETÖ'den soruşturma geçirenlerin İYİ Parti kadrolarına ders verdiği günlere de başladınız.

Benim CNN Türk'te yaptığım programda İstanbul İl Başkanı ile ilgili yaptığım konuşma sonrası ihraç komplosuyla başladığını düşünüyorlar. Prof. Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, Nevzat Bor, Fatih Eryılmaz, Ali Türkşen, Ali Aydın gibi isimlerin tasfiyesi sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden etnik milliyetçilerin genel başkan yardımcılığına getirilmesi izledi.”

"AKŞENER'E KARŞI GENEL BAŞKANLIK MÜCADELESİ İÇİNDE OLMADIM"

“Bu sızma girişimleriyle mücadele ettim, engelledim. Bana yönelik Akşener'in kızgınlığının temelinde bu vardır. Parti içi muhalefet gibi muhalefet yapmadım, Akşener'e karşı genel başkanlık mücadelesinde de olmadım. Bu parti kurulurken, Türk milliyetçilerine vermiş olduğum bir söz vardı; bu partiye FETÖ, PKK ve diğer etnik bölücü unsurlar, milli devletin altını oyan kişiler sızamaz. Ben bu sızmayla mücadele ettim, bu Akşener'i rahatsız etmiş.

Banak yönelik Meral Akşener'in kızgınlığının temelinde bu vardır. Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadım.

Teşkilatları bile Özdağ'ın gizli planı var demesinler diye ziyaret etmedim. Vatanseverlere vermiş olduğum bir söz vardı. FETÖ, PKK ve diğer bölücü unsurlar, küreselleşmeye teslim olmuş gruplar sızamaz. Ben bu sızma ile mücadele ettim. Akşener'i bu rahatsız etmiş.

İYİ Parti'nin iktidar olabilmesi için mart seçimlerinden 5 ay önce Akşener'e 7 sayfalık bir raporla İYİ Parti'nin seçimlere tek başına girmesi gerektiğini anlattım. Akşener, bu teklifimi reddetti. Sonra CHP ile görüşmeler başladı."

"İLK İSTİFA NEDENİM İDRİS NAİM ŞAHİN'Dİ"

"CHP, İYİ Parti uzlaşması üzerine MHP ve AK Parti arasındaki ittifak yeniden kuruldu. Sarı sendikacıların ne olduğunu biliyorsunuz. Sarı sendikacılık gibi bir de sarı muhalefetcilik var.

Bana yalan söyleyerek, arkamdan iş çevirerek İdris Naim Şahin'in adaylığı ilk istifa nedenimdi. İkinci istifa nedenim İYİ Parti'nin Kars'ta adayını geri çekmemesiydi. Bundan dolayı HDP Kars'ı kazandı. Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır. Mükemmel bir çözüm önüne konmasına rağmen, bunu reddetmiştir.

Kongrede aday olmamamıza rağmen, İsmail Koncuk ile birlikte üstleri çizilenler listesinde yer aldık. Aday olmayanların nasıl üstünü çizersiniz? Akşener bu listeden haberi olmadığını söylüyor. Akşener'in yalan söylediğini düşünüyorum. Düşünmüyor, biliyorum. Bu kara listeyi Koray Aydın ve Meral Akşener hazırladı. İYİ Parti'ye ihanet edilerek komplo kuruldu. Sırtımızdan vurulduk.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ ile iltisaklıdır.

Türk milliyetçileri bu zihniyetten vakti geldiğinde en ağır şekilde hesap soracaktır. Akşener, FETÖ iltisaklılarla yol yürümekte çok rahat davranıyor. Daha ne kadar rahat yürüyeceğini göreceğiz.

Ben Akşener'den nasıl gizli bir anayasanın içinde olduklarının hesabını sordum. Yetkili üyelerden habersiz bir şekilde HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır."

İSTİFA KARARINI AÇIKLADI

"64 saat görüntüsü var. Ahmet Erozan'ın katıldığını söylüyorum, bir kez 'yalan söylüyorsun' demedi. Akşener de Kılıçdaroğlu da Erozan için konuşuyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Akşener'i korumak için haberi olmadığını söylüyor.

2020 içinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz. Şu anda yetkileri alınmış bir genel sekreter. Poyraz, Ömer Çelik başkanlığında bir anayasa çalışmasında görev aldığını söyleyenler var. Akşener bunu geçiştirmeye çalıştı. Bu üç iddiamın arkasındayım.

19 Ekim 2020'de açıklamalarım üzerinde 24 saat geçmeden İYİ Parti Genel Merkezi tarafından ihraç işlemi başlatıldı. 80 il başkanının önüne benimle ilgili mektuba imza atmaları istendi. 80 il başkanı Meral Akşener ve Koray Aydın'ın baskısıyla bu mektubu imzalamıştır. Bu ihraç kararı mahkeme tarafından bozuldu. Bugüne kadar hiçbir faaliyete davet edilmedim. Akşener'den randevu istedim ama benim talebime bir cevap vermedi.

Yeniden ihraç çalışmalarına başladığını duyuyorum. Akşener'in beni İYİ Parti'den ihraç edecek kadar cesur olmadığını biliyorum.

Siyasi omurgasızlarla, HDP'yle masaya oturanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Kurucusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum."

NE OLMUŞTU

Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istemişti.

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

Özdağ, kararın iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç kararı, ihraca sevk işleminin usul ve şekle aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edilmişti. Mahkeme, kararın kesin olduğunu ve itiraz yolunun kapalı olduğunu vurgulamıştı.

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