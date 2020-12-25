Meral Akşener'den İsmet İnönü mesajı
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Milli Mücadele kahramanımız ve ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün vefatının 47. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener mesajında; "Millî mücadele dönemimizin kıymetli komutanı, Cumhuriyetimizin ikinci Cumhurbaşkanı, millî çıkarlarımız konusundaki örnek duruşuyla değerli devlet insanı #İsmetİnönü'yü saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Millî mücadele dönemimizin kıymetli komutanı,— Meral Akşener (@meral_aksener) December 25, 2020
Cumhuriyetimizin ikinci Cumhurbaşkanı, millî çıkarlarımız konusundaki örnek duruşuyla değerli devlet insanı #İsmetİnönü'yü saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/bH8LBk8MqL
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