Meral Akşener'den İsmet İnönü mesajı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Milli Mücadele kahramanımız ve ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün vefatının 47. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2020 Cuma, 13:18
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener mesajında; "Millî mücadele dönemimizin kıymetli komutanı, Cumhuriyetimizin ikinci Cumhurbaşkanı, millî çıkarlarımız konusundaki örnek duruşuyla değerli devlet insanı #İsmetİnönü'yü saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı. 



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