İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 47'nci ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı.
Anıtkabir'de düzenlenen törene; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü'nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan, bazı aile fertleri ve askeri erkan katıldı.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu ve ardından saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Burada İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve İnönü ailesi adına kabre çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ile sona erdi.
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