Meral Akşener'den Ardern'e destek ve tebrik mesajı: Kadınlar için bir ilham kaynağı oldu
Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern'in zaferinin ardından sosyal medya hesabından Ardern'e destek mesajı yayınlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kadınlar için bir ilham kaynağı oldu" dedi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in liderliğindeki İşçi Partisi, bugün düzenlenen genel seçimden zaferle ayrıldı. Çoğu sandıktan sonuçların gelmesiyle birlikte İşçi Partisi'nin yüzde 49 oy aldığı belirtildi. Partinin Yeni Zelanda'da eşine nadir rastlanan bir şekilde parlamentoda çoğunluğa kavuşması bekleniyor. Ana muhalefet partisi, merkez sağcı Ulusal Parti ise yüzde 27 oy aldı ve yenilgiyi kabul etti.
Jacinda Ardern'in zaferinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yabancı dilde destek mesajı yayınladı.
Akşener, "Tebrik ederim @jacindaardern Yeni Zelanda genel seçimlerinde tarihi bir zaferin yankılanması üzerine. Cesareti, vizyonu ve şefkatiyle dünyanın her yerindeki kadınlar için bir ilham kaynağı oldu" diye konuştu.
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