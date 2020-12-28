Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2021 yılı için asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmesine sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.
Akşener, "Yeni asgari ücret çalışanlarımız için yeterli olmadığı gibi, işgücü maliyetlerinin 4200 liraya çıkması mutlaka üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak" dedi.
Akşener'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Yeni asgari ücret çalışanlarımız için yeterli olmadığı gibi, işgücü maliyetlerinin 4200 liraya çıkması mutlaka üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak. Oysa bizim önerimizi yapsaydınız, işgücü maliyetleri aynı kalacağı için maliyet bazlı bir enflasyon oluşmayacaktı."
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