Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması

28 Aralık 2020 Pazartesi, 19:07

Akşener, "Yeni asgari ücret çalışanlarımız için yeterli olmadığı gibi, işgücü maliyetlerinin 4200 liraya çıkması mutlaka üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak" dedi.

Akşener'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Yeni asgari ücret çalışanlarımız için yeterli olmadığı gibi, işgücü maliyetlerinin 4200 liraya çıkması mutlaka üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak. Oysa bizim önerimizi yapsaydınız, işgücü maliyetleri aynı kalacağı için maliyet bazlı bir enflasyon oluşmayacaktı."