Meral Akşener'den Albayrak'a: Damat bey, sen nereye bakıyorsun?

06 Ekim 2020 Salı, 10:27

Sözlerine Azerbaycan'a destekle başlayan Akşener'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar:

- Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında olmak için Azerbaycan elçiliğine müracaat ettik. Milletvekillerinden bir gurubun desteğimizi göstermesi amaçlı talepte bulunduk. Bunu bizzat ben takip edeceğim. Bu arada sayın Aliyev'in çok meşgul olduğunu düşünerek 2. Başkan sayın Aliyeva'yı aradım ama Azerbaycan'da internetin çökmesi nedeniyle birinci yardımcısıyla görüştüm.”

AYM'YE SAHİP ÇIKTI

“Biliyorsunuz son günlerde suni bir gündemin fitili ateşledi. Sayın Bahçeli Anaysa Mahkemesi'nin yapısının değişmesini istedi, Sayın Erdoğan, Meclis açılışında gelebilecek bir öneriye açık olacaklarını söyledi.

Anayasa Mahkemesi, vatandaşın uğradığı hak gaspının vurduğu duvardır. Anayasa Mahkemesi bizim de onaylamadığımız birçok karar aldı. Ama hukuk devletinin gereği kararlara uyduk. Anayasa bir toplumsal sözleşmedir.

Anayasa Mahkemesi'de bu sözleşmeyi denetleyen bir kurumdur. Anayasa Mahkemesi'nin böyle tehditkar bir şekilde tartışmaya açılması hukuk devletine büyük darbedir. Yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü yok edildi. Bu sebeple adalete güven kalmadı.

Türkiye'nin tez zamanda kuvvetler ayrılığına dayalı bir sisteme ihtiyaç var. İktidarın küçük ortağı partili Anayasa Mahkemesi'ne nasıl dönüşür bunu derdinde. Beyefendiyi doların artması, işsizliğin artması gençlerin işsiz kalması rahatsız etmiyor. Çünkü birkaç tane karar iktidarın görüşlerinde tersmiş de ondan.

Vatandaş sizden işsizliğe, hayat pahalılığına çözüm bekliyor. Partili Cumhurbaşkanlığını getiren sizi yasayı yazan siz, şikayet eden yine siz. Hukuka uymak sizi bu kadar mı rahatsız ediyor. Türk milliyetçileri sarayın bahçesine dikilecek lale değildir.

“DAMAT EN KÖTÜ YÖNETİMİNİN BAŞINDA”

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ne kadar felaket olduğunu itiraf eden bir program oldu. Damat bakan sadece 875 milyon dolar milli gelir diyor. Hem de dolardaki artışı umursamadığı halde diyor.

İktidar 500 milyar dolar ihracat sözü verdi, yeni ekonomi programı bunun yarısı diyor. Sayın Erdoğan, OECD'de pandemiden en çok etkilenen 3. Ülke olduk diyor ama OECD ülkeleri arasında para birimi dolar karşısında en çok değer kaybeden Türk Lirası oldu.

Türk Lirası dünya liginde iflas eden Arjantin ile iç savaşla boğuşan Suriye ile yarışıyor. Kendine gel sayın Erdoğan. Bu işi layıkıyla yapacak yüzlerce adam dururken, sen gidip hazineyi damadına emanet ettin.

Türk Lirası değerliyle Türk milletinin alım gücü artar. Ama biz damat bakanı eleştiriyoruz diye bize kızıyorlar. Sadece damat olduğu için gelmiş geçmiş en kötü ekonomi yönetimini yaptığı için, birbiri ardına hata yaptığı için kızıyoruz. Bu yetkiyi de evine ekmek götüremeyen emekliden, geleceği gasp edilen milletimizden alıyoruz.

Damat bakan 2020'de doları 6,90 lira 2021'de 7,68 ön görmüş. Arkadaşlar, dolar daha dün 7,76 liraydı. Bu aymazlık yetmezmiş gibi gazeteciler doları sorunca ben oraya bakmıyorum diyor.

"SEN NEREYE BAKIYORSUN DAMAT BEY"

- Bir ülkenin ekonomi bakanı, 'Ben döviz kurlarına bakmıyorum" diyebilir mi? Allah aşkına söyler misin damat bey, sen nereye bakıyorsun?"

- Yahu senin güya tarafsız merkez bankan bile bunu daha yüksek beklediğini senden 10 gün önce söyledi. Nitekim dün türlü oyunlarla enflasyon yüzde 11 çıktı. Damat bey sen nereye bakıyorsun?

- Arkadaşımız program lansmanında çıkıp 'bu program istihdam odaklı' diyor Biz de doğal olarak hemen istihdam oranlarına bakıyoruz. Geçen sene 28 milyon kişi çalışıyormuş, bu sene 26 milyon 700 bin. seneye 28 milyon kişi çalışacak diyor, iş gücüne katılım oranını düşürmüş sonra da utanmadan ben istihdam odaklı program hazırladım diyor. Allah aşkına damat bey söyler misin, sen nerelere bakıyorsun?"

TEKRAR AÇILAN FABRİKALAR...

45 yıldır çalışan bir fabrikayı dostlar alışverişte görsün diye yeni açılmış gibi gösteren bir zihniyet var. Milletin alın terini çalıyorlar. Gençlerin geleceğini, sizlerin haber alama özgürlüğünü bile çalıyorlar. Yasama, yürütme, yargı, denetim medya Sayın Erdoğan’ın elinde. Bu durum her türlü yolsuzluğu ortaya çıkarıyor. Denetim kurumları lüks harcamaları akraba kayırmacılığını denetlesin istiyoruz. Hukukun elinde hakim ve savcılar yetişsin istiyoruz. Meclis’in zıtlaşmayı değil toplumsal uzlaşmayı simgelesin istiyoruz. Bu yüzde kuvvetler ayrılığına dayalı yeni bir anayasa ile iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Biz milletten aldığımız yetkiyle birlikte iyi ki İYİ Parti var dedirteceğiz. Eş, dost, akraba kayırmacılığını bitireceğiz. Bu hafta memleketi ilçe ilçe, köy köy gezmeye devam edeceğiz. Milletimizin dertlerini dinlemeye, çözüm üretmeye devam ediyoruz.

TÜRKİYE TURLARINA DEVAM

Bu hafta memleketi ilçe ilçe, köy köy gezmeye devam edeceğiz. Milletimizin dertlerini dinlemeye, çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bu hafta Giresun ve Yozgat’ta olacağım, Saraya kapanıp milletin derdine kulaklarını kapatanlara inat. Tenceresi kaynamayan kadınlar, işsiz gençler yani millet bizi çağırıyor. Yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.