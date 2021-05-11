Meral Akşener’den İstanbul Sözleşmesi mesajı: Aslında hayal değil
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Bir şey değişir ve her şey değişir. Bir zihniyet değişir ve tüm hayatımız değişir" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının 10’uncu yılına özel video yayımladı. Akşener'in, "Gözlerinizi kapattığınızda nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz" sorusuyla başlayan videoda beş kadının yanıtına yer verildi.
"BİZ VAZGEÇMEYECEĞİZ..."
Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: Gözlerinizi kapattığınızda hayal ettiğiniz mutlu ve huzurlu bir Türkiye’yi hep birlikte kurabiliriz. Kadınları, çocuklarımızı ve ailemizi korumak için yeniden; ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ diyebiliriz. Yeter ki vazgeçmeyelim, biz vazgeçmeyeceğiz...
Gözlerinizi kapattığınızda hayal ettiğiniz mutlu ve huzurlu bir Türkiye’yi hep birlikte kurabiliriz.— Meral Akşener (@meral_aksener) May 11, 2021
Kadınları, çocuklarımızı ve ailemizi korumak için yeniden; “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!” diyebiliriz.
Yeter ki vazgeçmeyelim, biz vazgeçmeyeceğiz..#İstanbulSözleşmesi10Yaşında pic.twitter.com/qjOFifKXxQ
"BUNLARIN HİÇBİRİ ASLINDA HAYAL DEĞİL"
Akşener, videonun sonunda ise şu ifadeleri kullandı: Bunların hiçbiri aslında hayal değil. Böyle bir Türkiye mümkün. Bir şey değişir ve her şey değişir. Bir zihniyet değişir ve tüm hayatımız değişir. Yeter ki inanalım. Kadınları, çocuklarımızı ve ailemizi koruyabiliriz. Mutlu ve huzurlu bir Türkiye’yi hep birlikte kurabiliriz. Hep birlikte yeniden, ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diyebiliriz. Yeter ki vazgeçmeyelim, biz vazgeçmeyeceğiz.
NE OLMUŞTU?
19 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar getiren ilk belge niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmıştı. Karar sivil toplumda büyük tepkiye yol açmış, pek çok kentte kadınlar tarafından protesto edilmişti. Türkiye imzacılardan biriyken bile uygulamadaki eksiklikler nedeniyle eleştiriliyordu.
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