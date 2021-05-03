Meral Akşener'den 'EYT'liler açıklaması: Biliyorum, sabrınız tükendi

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:39

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "EYT'li kardeşlerimin yaşadığı sadece bir emeklilik mücadelesi değil; yıllardır sesi duyulmayan bir emek mücadelesi..." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, EYT ile ilgili paylaşımında "Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden bir #EkmekMücadelesi..." yorumunu yaptı.

"BİLİYORUM, SABRINIZ TÜKENDİ"

Meral Akşener'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

EYT'li kardeşlerimin yaşadığı sadece bir emeklilik mücadelesi değil; Yıllardır sesi duyulmayan bir emek mücadelesi... Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden bir #EkmekMücadelesi... Biliyorum, sabrınız tükendi. Ama az kaldı, yüzünüzü biz güldüreceğiz...