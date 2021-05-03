Meral Akşener'den 'EYT'liler açıklaması: Biliyorum, sabrınız tükendi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, EYT'lilerle ilgili, "Yıllardır sesi duyulmayan bir emek mücadelesi... Biliyorum, sabrınız tükendi." " ifadelerini kullandı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "EYT'li kardeşlerimin yaşadığı sadece bir emeklilik mücadelesi değil; yıllardır sesi duyulmayan bir emek mücadelesi..." değerlendirmesinde bulundu.
Akşener, EYT ile ilgili paylaşımında "Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden bir #EkmekMücadelesi..." yorumunu yaptı.
"BİLİYORUM, SABRINIZ TÜKENDİ"
Meral Akşener'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
EYT'li kardeşlerimin yaşadığı sadece bir emeklilik mücadelesi değil; Yıllardır sesi duyulmayan bir emek mücadelesi... Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden bir #EkmekMücadelesi... Biliyorum, sabrınız tükendi. Ama az kaldı, yüzünüzü biz güldüreceğiz...
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