Meral Akşener: İşbirliği olacak gibi gözüküyor, DEVA ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum

06 Mayıs 2021 Perşembe, 12:14

İYİ Parti lideri Meral Akşener, KRT TV'de gazeteci Çiğdem Akdemir'in sorularını yanıtladı. Bir sonraki seçim için ihtimalleri değerlendiren Akşener, "DEVA ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum. Böyle baktığınız zaman Cumhur İttifakı adayının seçilmesi mümkün görünmüyor" açıklaması yaptı.

İYİ Parti'nin büyüdüğünü, CHP'nin ise düşmediğini belirten Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini bilmediğini sözlerine ekledi.

"BİZ ERKEN SEÇİME HAZIRIZ"



İYİ Parti lideri Akşener, şunları kaydetti:

31 Mart'a giderken sadece CHP ve İyi Parti'nin işbirliği oldu. 24 Haziran'da da, 31 Mart'ta da işbirliğiydi bizimki. O işbirliğinde biz kendimizi koruyarak, şu rengin tarifinde bile farklı farklı davrandık. Bu sağlıklı olan. Şuna çözümümüz bizim başka, İYİ Parti'nin, CHP'nin, diğer siyasi partilerin çözümleri başka. Böyle olunca, kırmadan, incitmeden rakibiz de aynı zamanda. İttifaklar zorunluluk. Millet İttifak'ının cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek bilmiyorum. Biz erken seçime hazırız.