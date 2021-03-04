Meral Akşener'den 'Münevver Karabulut' paylaşımı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video ile katledilişinin 12. yıl dönümünde Münevver Karabulut'u andı. Akşener, “Çirkin zihniyetleriyle kadına şiddeti meşrulaştıran kişilerle olan mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Evlatlarımız yaşayacak, kadınlarımız huzur bulacak” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cem Garipoğlu isimli erkek tarafından katledilen Münevver Karabulut'u katledilişinin 12, yıldönümünde yaptığı paylaşımla andı.
Sosyal medyadan paylaştığı video ile Münevver Karabulut’u anan Akşener, “Münevver Karabulut kızımızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum; Çirkin zihniyetleriyle kadına şiddeti meşrulaştıran kişilerle olan mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Evlatlarımız yaşayacak, kadınlarımız huzur bulacak…” dedi.
Yayınlanan videoda Meral Akşener’in şu sözlerine yer verildi:
“Bugün Türkiye’de kadın, evine hapisse, Türkiye geriliyor demektir. Bugün Türkiye’de kadına şiddet varsa, Türkiye düşüyor demektir. Bugün Türkiye’de kadın ölüyorsa, Türkiye ölüyor demektir.”
Münevver Karabulut kızımızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum;— Meral Akşener (@meral_aksener) March 3, 2021
Çirkin zihniyetleriyle kadına şiddeti meşrulaştıran kişilerle olan mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim.
Evlatlarımız yaşayacak, kadınlarımız huzur bulacak... pic.twitter.com/kQiWx5Xl3o
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