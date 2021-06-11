Meral Akşener'den, Yomra Belediye Başkanı'na saldırıya ilişkin açıklama
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine geldi. Akşener, Ocak 2020'den bu yana ilçe ilçe esnaf ziyaretleri yaptığını belirtti.
Ziyareti sonrası Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin konuşan Akşener, sabah saatlerinde belediye başkanıyla görüştüklerini ve tam olarak ne olduğuna dair fikirlerinin bulunmadığını dile getirdi.
Bu tür saldırıların Türkiye'de çok olağan hale geldiğini ileri süren Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Asıl sorgulanması gereken budur. Bu tür olaylarda faillerin bulunup, 'Bu nedir'in cevabının alınamayacağı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Benim evim basıldı, failleri beraat etti. Sayın Kılıçdaroğlu lince uğradı, failleri beraat etti. Şimdi böyle bir Türkiye'de Yomra Belediye Başkanımızın hem de kurşunla karşılaşması çok çok vahim bir hadisedir. Allah korumuş, canına bir şey olmamış. Herkes adına ve İYİ Parti Genel Başkanı olarak söyleyeceğim şudur; bir eski içişleri bakanı olarak hem hakimlere hem savcılara hem kolluk güçlerinin yöneticilerine, siyasilere sesleniyorum. Her bir vukuat, linç, baskın, haksızlık hukuki olarak ortada bırakıldığı zaman, takipsizlik verildiği, hiçbir hukuki ceza verilmediği zaman yarın insanlar sokakta gezemez hale gelir ve nitekim öyle. Bir başka şey daha olur, bu devran döndüğü zaman bu konunun arkasında durup hukuku işletmeyenler, benzer durumlarla karşı karşıya kalırlar. Türkiye kabile devleti haline döner. Dolayısıyla devlet insanlığının, devleti yönetmenin ciddiyetinin önde olması gerekiyor. Ben bugün Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Bu tür olayların önünün kesilmesi için yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor."
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