AKP'de istifa krizinin ardından belediye başkanına silahlı saldırı

11 Haziran 2021 Cuma, 10:06

Trabzon'da, Yomra İlçe Belediye Meclisi'nde AKP grubunda yaşanan istifa krizi büyümeye devam ediyor. Haziran ayı meclis toplantısında, belediyeye ait bir benzin istasyonunun satışı için Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yetki verilmesi oylamasında AKP’li Tülay Adanur, grup kararına uymayarak İyi Partili meclis üyeleriyle birlikte hareket edip evet oyu kullanmıştı.

AKP'de tepkiye neden bu olay sonrasında önce AKP Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur istifa etti. Ardından da Yomra Belediye Meclisinde görevli 5 AKP’li üye ortak açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

BAŞKANA SİLAHLI SALDIRI

AKP'den yaşanan istifa krizinin ardından Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık makam aracıyla belediye binası önüne geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

5 EL ATEŞ ETTİ

Alınan bilgiye göre, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saat 08.30 sıralarında mesaiye başlamak üzere makam aracıyla Yomra Belediye binasına geldi. Bu sırada yolun karşısında duran ve üzerinde siyah kapşon bulunan 17-18 yaşlarında bir genç, silahla Başkan Bıyık’ın bulunduğu yere doğru 5 el ateş etti. 4 kurşun belediyenin camlarına bir kurşun ise yakındaki banka ATM’sine isabet etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başkan Mustafa Bıyık’ın yara almadığı saldırı sonrası genç şahıs yaya olarak koşarak bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.