Meral Akşener'in basın danışmanı gözaltına alındı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, Giresun'da gözaltına alındı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, 2015 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında açılmış olan dava kapsamında bu gece gözaltına alındığını duyurdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İde, "2015'teki bir yazı. 2018'de açılmış dava. Ve Genel Başkan'ın programı için geldiğim Giresun'da, otelden gözaltı. Yer belli, yurt belli, ekrandan-gazeteden göz önündesiniz, ama aranıyorsunuz.. Olsun ! Polis de bizim, savcı da:) Ama hakikaten ayıp oluyor" ifadelerini kullandı.
2015'teki bir yazı.— Murat ide (@Murat_ide) October 7, 2020
2018'de açılmış dava.
Ve Genel Başkan'ın programı için geldiğim Giresun'da, otelden GÖZALTI.
Yer belli, yurt belli, ekrandan-gazeteden göz önündesiniz, ama ARANIYORSUNUZ..
Olsun !
Polis de bizim, savcı da:)
Ama hakikaten ayıp oluyor.
MURAT İDE KİMDİR?
Murat İde, Malatya'da 25 Mayıs 1969 tarihinde astsubay bir baba ile öğretmen bir annenin ilk çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Yunus Murat İde'dir. İlk ve orta öğretimini Ayancık, Malatya ve İzmir'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV Bölümünden mezun oldu. Yeniçağ Gazetesi'nde 'Ters Açı' adıyla köşe yazıyor. Ayrıca KRT televizyonunda program yapıyor. Zeynep isminde bir kızı olan Murat İde Şeriatın Kestiği Yürek isimli bir kitaba imzasını atmıştır. 25 Ekim 2017 yılında Meral Akşener tarafından kurulan İyi Parti'nin Basın Danışmanlığı Görevini üstlenmiştir.
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