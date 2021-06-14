Meral Akşener'in Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetmesi ittifak stratejisinde değişikliğe neden oldu

14 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, daha önce “yerli ve milli muhalefet” sözleriyle de tartışılan, merkez sağ seçmen tabanına sahip İYİ Parti’yi, 2023 seçimleri için “Cumhur İttifakı içine dahil etme” hamlesi, Genel Başkan Meral Akşener’in, “Erdoğan’ı Binyamin Netanyahu’ya benzetmesinin” ardından yön değiştirdi.

Akşener’in önceki haftalarda Erdoğan’a yönelik “Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı” sözleri, AKP’de ipleri kopardı. Erdoğan’ın, partisinin gerek MYK gerekse MKYK toplantılarında da Akşener’e yönelik “sert bir dil kullandığı ve partililerinden Netanyahu nitelendirmesinin seçmene iyi anlatılması gerektiğine” yönelik uyarılarda bulunduğuna dikkat çekiliyor. Bundan sonra AKP’nin, “İYİ Parti’yi Cumhur İttifakı kapsamına dahil etmek yerine İYİ Parti tabanı üzerinden bir hamle yapacağı” da belirtiliyor.

AKP’de, “Erdoğan, Akşener’le ilgili hassas bir tutum sergiliyordu. Ancak Netanyahu benzetmesi son noktaydı. Akşener, bu nitelendirme sonrası kendi seçmenlerinden de destek görmedi” değerlendirmeleri yapılıyor.