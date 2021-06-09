Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt: Senin şirazen artık iyice kaydı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Neymiş millet açmış" sözlerine "Senin şirazen artık iyice kaydı Sayın Erdoğan" yanıtını verdi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında söylediği, "Neymiş millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin. Biliyorsunuz nankörlük parayla değil. Onlar yine nankörlüğe devam ediyorlar. Varsın devam etsinler" ifadeleri tepki çekti.
"SENİN ŞİRAZEN ARTIK İYİCE KAYDI SAYIN ERDOĞAN"
"Senin şirazen artık iyice kaydı Sayın Erdoğan" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Milletinin zor durumuyla alay etmek, bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz. Sen hiç merak etme, ilk seçimde seni gönderip insanlarımızı onları mahkum ettiğin bu çileden kurtaracağız. Sen sandığı getir, biz gerisini hallederiz" ifadelerini kullandı.
Akşener'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
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