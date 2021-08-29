Mercedes’te Lewis Hamilton’ın yeni takım arkadaşı belli oluyor

29 Ağustos 2021 Pazar, 12:11

Formula 1 Belçika Grand Prix’sinde dün gerçekleştirilen sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen, pistin en hızlı ismi oldu ve bugünkü yarışa ilk sıradan başlama şansını elde etti.

Sıralama turları sonucunda Williams’ın genç pilotu George Russell ikinci, Lewis Hamilton üçüncü oldu.

George Russell'ın elde ettiği ikincilik sonrasında yeni sezonda Valtteri Bottas'ın yerine Mercedes'te yarışacağı iddiaları tekrar gündeme gelirken Toto Wolff bu konuya açıklık getirdi.

“KARARIMIZI VERDİK”

Sıralama turlarının ardından açıklamalarda bulunan Wolff, gelecek yıl Lewis Hamilton’ın takım arkadaşının kim olacağıyla ilgili soruya, “Açıkça söylemek gerekirse kararımızı verdik. Eğer bu kolay bir karar olsaydı çok daha önce açıklardık.

George ve Valtteri ailemizin bir parçası ve her ikisi de en iyisini hak ediyor. Dolayısıyla diğer takımlarda olduğu gibi iki pilotun artılarını ve eksilerini değerlendirmeye gerek yok.

Önümüzdeki yıl Mercedes’te olmayacak isimle ilgili durumu iyi yönetmemiz ve heyecan verici bir takıma gittiğinden emin olmamız gerekiyor.” yanıtını verdi.