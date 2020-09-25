Mercury Prize Michael Kiwanuka’nın oldu

25 Eylül 2020 Cuma, 09:49

Her yıl Büyük Britanyalı bir müzisyenin albümüne verilen Mercury Prize’ı bu yıl üçüncü albümünü çıkaran Michael Kiwanuka kazandı. Kiwanuka’nın rakipleri arasında yılın popüler isimlerinden Dua Lipa, Stormzy, Charli XCX gibi yıldızların yanı sıra Laura Marling, Moses Boyd ve Anne Meredith gibi sanatçılar da vardı. Ödülün 29 yıllık tarihinde bu yıl ilk kez kadın adayların erkeklere oramnla sayısal bir üstünlüğü vardı.

İlk iki albümüyle de Mercury Prize’a aday olan Michael Kiwanuka ödülü kendi adını taşıyan “Kiwanuka” albümüyle aldı. Ailesi Uganda’daki İdi Amin rejiminden kaçarak İngiltere’ye gelen Michael Kİwanuka 1987 yılında Londra’da doğmuş ve müzik kariyerini sürdürmek için okuduğu Kraliyet Müzik Akademisi’ni yarıda bırakmıştı.

25 bin pound değerindeki para ödülünü kazanan albümünü geçen kasım ayında çıkaran Kiwanuka “Aklım başımdan gitti. Müzik hayatta yapmak istediğim tek şeydi, o yüzden çok mutluyum” açıklamasını yaptı.

