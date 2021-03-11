Merih Demiral, İtalya basının hedefinde

11 Mart 2021 Perşembe, 10:44

Juventus, Porto'yu 3-2 yenmesine karşın deplasmandaki gol kuralına göre Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. İtalyan gazetelerinde milli oyuncumuz Merih Demiral'e sert eleştiriler geldi. 20. dakikadaki penaltı pozisyonu için, "Bir defans oyuncusunun düşünmeden bir müdahelesi" yorumu yapıldı.

Corriere dello Sport, Porto'nun kazandığı penaltı için, "Affedilmez bir hata" yorumunu yaptı. La Gazzetta dello Sport gazetesi ise "Bir defans oyuncusunun yapmaması gereken saçma ve aceleci bir hareket" ifadelerini kullandı.



Tuttospor gazetesinin yorumu ise "Fazla içgüdüsel. Hücum oyuncusu pozisyonunu aldı, Demiral ise oltaya geldi" oldu.

La Republica, Merih Demiral'e en az puanı verirken penaltıyı "absürt" olarak nitelendirdi ve "Oyuncunun faydasız oyunlarından sadece biri" ifadeleri kullanıldı.

Merih Demiral'in maç puanları ise şu şekilde verildi:

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttospor: 4.5

La Repubblica: 4