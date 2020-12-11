Merkel ve Macron’dan AB Zirvesi sonrası Türkiye açıklaması

11 Aralık 2020 Cuma, 13:40

Brüksel'de gerçekleşen AB Zirvesi'nin ardından liderler Türkiye gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, Yunanistan ve GKRY'nin silah ambargosu talebine değinerek, "Türkiye'ye silah ihracatının NATO bağlamında mutlaka görüşülmesi gerektiğini" belirtti.

Türkiye ile daha fazla pozitif ilişki geliştirmeyi umduklarını vurgulayan Merkel ayrıca, "Bir sonraki zirveye kadar AB Yüksek Temsilcisi'nden Türkiye ile işbirliğimiz hakkında rapor hazırlanmasını istedik" ifadesini kullandı. Hazırlanacak raporda Libya ve Dağlık Karabağ konuları da yer alacak" dedi.

Angela Merkel, konuşulanlar ışığında, bir yandan stratejik bağlılıklarla diğer yandan gerginliklerle ilerleyen Türkiye ile ilişkilerimizden daha fazla bahsedeceğiz” dedi. Konuşmasında birer NATO üyesi ülkeleri olduklarını da vurguladı.

MACRON: "AB, TÜRKİYE İLE DİYALOĞA AÇIK OLMALI"

AB’nin Türkiye’ye karşı aldığı yeni yaptırım kararlarıyla, Türkiye’nin istikrarsızlaştırıcı eylemlerini AB'nin kabul etmediğini gösterdiğini belirtti. Macron konuşmasının devamında, "Avrupa Birliği Türkiye ile diyalog kapısını açık tutuyor" ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Michel ise Türkiye ile işbirliğinin altını çizerek, "Göçle mücadele için Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmaya hazır olduklarını" söyledi.