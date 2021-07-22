Merkel'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Almanya Başbakanı Angela Merkel, düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.
Almanya Başbakanı Merkel düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merkel açıklamalarında Türkiye değerlendirmesine de yer verdi.
Almanya Başbakanı, Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmanın parçası olarak çok sayıda Suriyeli göçmenlere ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye övgüde bulundu. Ankara ile yakın ilişkiler kurmak istediğini ifade eden Merkel, "Türkiye'nin AB üyeliğini beklemediğini" söyledi.
Merkel basın toplantısında, "Türkiye Suriyeli sığınmacılarla ilgilenmek konusunda sıradışı bir iş yapıyor. Bu anlaşmanın devam etmesini istiyorum, insanlar için en iyisi bu" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs konusunda son zamanlarda yaşanan anlaşmazlığın ilişkileri daha da zorlaştırdığını ve farklılıkları çözmek için sabır gerektiğini ifade etti.
Görüşmelerle ilgili bilgi veren Merkel, "Bir aksilik oldu ama cesaretimiz kırılmamalı" dedi.
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