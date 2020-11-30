Merkel'den Türkiye açıklaması
Avrupa Birliği'nden Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönüşüyle ilgili yapılan açıklamada, "AB liderleri, tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek." denildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerlemenin sağlanamadığını söyledi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya Limanı'na dönüşüyle ilgi bir soruyu cevapladı.
AB liderlerinin, Türkiye'den beklentileriyle ilgili açık bir şekilde mesaj verdiğini aktaran Stano, "AB liderleri, aralıkta bir araya gelecek ve Türkiye'nin gerilimi azaltma ve yapıcı diyalog alanında beklentileri yerine getirip getirmediğini değerlendirecek." diye konuştu.
Stano, "AB liderleri, tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek. Değerlendirme sürecinde, belirlenen süre zarfındaki davranışlar ve açıklamalar göz önünde bulundurulacak." ifadesini kullandı.
"ATILACAK ADIMLAR TÜRKİYE'NİN FAALİYETLERİYLE BAĞLANTILI OLACAK"
AB'nin bu zaman zarfında, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin bir konferans hazırlığını da yürüttüğünü anımsatan Stano, aralık zirvesinde ise atılacak adımların, Türkiye'nin faaliyetleriyle bağlantılı olacağını öne sürdü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü." ifadelerine yer verilmişti.
MERKEL: İSTEDİĞİMİZ İLERLEMEYİ SAĞLAYAMADIK
AB-Türkiye ilişkileri ile ilgili bir açıklama da Almanya Başbakanı Angela Merkel'den geldi. Merkel, "AB-Türkiye ilişkilerinde istediğimiz kadar ilerleme sağlayamadık" ifadelerini kullandı.
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