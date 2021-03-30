Merkel'e göre Almanya'nın pandemide sorun yaşamasının nedeni 'mükemmelliyetçilik'

30 Mart 2021 Salı, 18:21

Almanya Şansölyesi kamu yayıncısı ARD'ye hükümetinin kriz esnasında Paskalya'daki tecrit planları da dahil hatalar yaptığını itiraf etti.

2005'ten beri görevde olan Merkel, Almanya'daki bazı eyalet valilerinin davranışları karşısında duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi. Söz konusu valiler arasında Merkel'in kendi partisinden olup daha önce mutabık oldukları daha katı virüs kontrol önlemlerine direnen isimler de vardı.

Geçen hafta hükümet, Paskalya dönemindeki katı bir tecrit için verilen son dakika emrini önlemlerin duyurulmasından sadece bir gün sonra iptal etmek zorunda kalmıştı.

Merkel, bakanların ve iş dünyasından liderlerin tepkisini çeken planın "hata" olduğunu dile getirerek bu U dönüşü için "nihai sorumluluğu" aldığını ekledi.

Fakat ARD'ye konuşurken yaz sonu itibarıyla her yetişkine aşı ulaştıracağı sözünün arkasında duran Merkel, Almanya'nın komşularının çoğuna kıyasla hâlâ iyi durumda olduğunda ısrar etti.

"Belki de zaman zaman çok mükemmeliyetçiyiz ve her şeyi doğru yapmak istiyoruz çünkü belli ki kim hata yaparsa her zaman kamuoyunda son derece fazla eleştiriyle karşılaşıyor" dedi.

"Fakat esneklik de olması gerek. Bunun biz Almanların mükemmeliyetçilik eğilimi yanında belki biraz daha öğrenmesi gereken bir özellik olduğuna inanıyorum."

Merkel, doktorların ve aşı merkezlerinin elinde gün sonunda artan aşı dozlarından vurulmak isteyenlerin listesine sahip olma ihtiyacını mükemmeliyetçilik örneği olarak gösterdi.

Merkel eylüldeki genel seçimlerde tekrar aday olmayacak fakat son kamuoyu yoklamaları da Merkel hükümetine desteğin azaldığını gösteriyor.

26 Mart itibarıyla Almanya, Birleşik Krallık'taki yüzde 55'e ve ABD'deki yüzde 25'e kıyasla yetişkin nüfusunun yalnızca yüzde 10 kadarına en az bir doz aşılama yapmıştı.

Şansölye Almanlara umutsuzluğa kapılmama çağrısında bulundu.

"Zor bir durumdayız" diyen Merkel şöyle ekledi:

Ama komşularımıza bakın. Danimarka hariç hepsi aynı sorunlarla boğuşuyor ve kısmen çok daha zor bir konumdalar. Biraz da cesaret ve güçten bahsetmemiz gerek.

Almanya'nın hastalık kontrol kurumu pazartesi son 24 saatte doğrulanmış 9 bin 872 yeni vaka ve 43 ölüm daha görüldüğünü bildirdi. Pandeminin başlangıcından beri ülkede neredeyse 2,8 milyon doğrulanmış Kovid-19 vakası ve 75 bin 913 ölüm kaydedildi.





Kaynak: Independent Türkçe