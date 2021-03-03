Reuters: Merkel kademeli açılmaya sıcak bakıyor

03 Mart 2021 Çarşamba, 12:44

Vaka sayılarında günlük artış yeniden başlasa da ve aşılamanın hızı yavaş olsa da salgın nedeniyle aylardır devam eden kapanma önlemlerinin ardından hükümet faaliyetlerin normale dönmesi adına bir plan belirlenmesi için artan bir baskıyla karşı karşıya kalıyor.

Reuters'ın gördüğü taslak plana göre, Almanya’da 8 Mart'tan itibaren 2 haneden en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek. 14 yaşından küçük çocuklar bu kuraldan muaf olacak.

Taslağa göre çiçekçi, kitapçı, dövmeci ve manikür pedikürcüler de 8 Mart'ta açılacak. Kuaförler ve bazı okullar yakın zamanda açılmıştı.

KISITLAMA GERİ GELEBİLİR

Taslak plana göre eğer vaka sayısı her 100 bin kişide 100'e çıkarsa daha sıkı kısıtlama önlemleri tekrar getirilebilir. Aynı zamanda eğer 100 binde 35 vakanın altına düşerse de önlemler daha fazla rahatlatılabilecek.

Bu ayın sonunda 2 eyalette gerçekleşecek seçimler ve eylülde yapılacak genel seçim nedeniyle siyasiler aşılamada ve test yapılmasındaki yavaşlığa dair sorumluluğu kendi üzerlerine almamaya çalışıyorlar.

RTL/ntv televizyon kanallarının Forsa'ya yaptırdığı ankete göre Angela Merkel'in Hristiyan Demokratlar Partisi'ne (CDU) olan destek yüzde 34 ile son bir yılın en düşük seviyesindeyken, koalisyon ortakları Sosyal Demokratlar Partisi'ne (SPD) olan destek ise yüzde 16 seviyesinde bulunuyor.