Merkez Bankası 2020 sonu TÜFE tahminini yüzde 12.1’e yükseltti

29 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

Merkez Bankası (TCMB), 2020 sonu için temmuzda yüzde 8.9 olarak tahmin ettiği enflasyonu (TÜFE), dün yüzde 12.1’e yükselttiğini açıkladı. Böylece son yeni ekonomi programındaki (YEP) yüzde 10.5’lik tahmin de aşılmış oldu. TCMB’nin nisandaki tahmini ise yüzde 7.4’tü.

KUR HEDEFLEMİYORUZ

Yeni enflasyon raporunu basın toplantısıyla açıklayan TCMB Başkanı Murat Uysal, yılsonu için gıda enflasyonu tahminini yüzde 10.5’ten yüzde 13.5’e yükselttiklerini söyledi. Uysal bu konuda “Normalleşmenin kademeli gerçekleşmesi nedeniyle salgına bağlı arz yönlü enflasyonist etkiler yılın ikinci yarısında hafifleyerek de olsa sürüyor” dedi. Döviz kurlarının geldiği seviyeyle ilgili de yorum yapan Uysal, makro temellere kıyasla reel kurun oldukça değersiz olduğunu belirti.

Uysal şöyle devam etti: “Finansal ve fiyat istikrarı açısından konuya yaklaşıyoruz. Döviz kurunun seviyesiyle ilgili hedefimiz yok. Önümüzdeki dönemde para politikası ve fiyat istikrarının sonucunu görmeye ve beklentiler oluşmaya başladığında kurun normalleşmeye başladığını görebiliriz.”

ARAÇ BAĞIMSIZLIĞI

Politika faizini sabit tutmaları nedeniyle yapılan eleştirileri yanıtlayan Uysal, şuna dikkat çekti. “Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz için zaman zaman Merkez Bankası’nın kredibilitesi, güveni veya enflasyon hedefleri ile ilgili tartışmalar yaşanabilir. Biz para politikasındaki sıkı duruşumuzu devam ettirerek zaman içinde güven artırma sürecinde olacağız.” Faiz konusunda “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan baskı gördünüz mü” şeklindeki soruyu ise Uysal, araç bağımsızlığına atıf yaparak “veriye dayalı ve tereddütsüz adım attıkları” şeklinde yanıt verdi.

SWAP’TAN SES YOK

Murat Uysal, Türkiye’nin dış kaynak ihtiyacı için önemli araç olan swap anlaşmaları hakkında da açıklama yaparak, salgın döneminin başında başlayan yabancı ülkelerin merkez bankalarıyla görüşmelerinin bazılarının devam ettiğini söyledi. Uysal, “Bunlardan bazılarıyla ilgili somut gelişmeler var, bazılarında da son aşamalara yaklaştığımızı söyleyebilirim” dedi.

DOLAR 8.30 LİRAYI AŞTI

Türkiye’deki mali piyasalar, dünkü kısa işlem gününde bir kez daha derinden sarsıldı. Türk Lirası’ndaki erime hızlanırken, yurttaşın alım gücü daha da düştü.

Yanlış ekonomi politikalarına ek olarak, bölgesel jeopolitik gerilim, Avrupa Birliği ve özellikle Fransa ile yaşanan tartışmalar, AKP’nin iç siyasetteki kutuplaştırıcı söylemi gibi unsunlar piyasalar üstünde büyük baskı yaratıyor. Ayrıca dünkü Merkez Bankası toplantısında, faiz ve döviz kurlarıyla ilgili belirgin bir mesaj çıkmaması da süreci olumsuz etkiledi.

Dolar, dün 8.1958-8.3197 lira arasında yukarı yönlü hareket ederek ve yaklaşık bir günde 12 kuruş artarak 8.32 seviyesinde yeni zirve oluşturdu. Avro da 9.6390-9.7806 lira arasında hareket etti ve rekor seviyesini yeniledi. Borsa İstanbul’da (BİST) ise kayıp dün de sürdü. BİST 100 Endeksi günü yüzde 2.2 düşüşle 1127 puan seviyesinde kapattı.

ALBAYRAK UMUTLU

TÜİK’in “Ekonomik Güven Endeksi, Ekim 2020” raporuna göre, eylül ayında 88.5 puan olan bu endeks, ekim ayında yüzde 4.8 artarak 92.8 puana çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bu durumu “Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!” şeklinde yorumladı.