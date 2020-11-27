Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan açıklama

27 Kasım 2020 Cuma, 10:50

Ağbal, TCMB Finansal İstikrar Raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır" dedi.

MERKEZ BANKASI "TCMB FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU" YAYIMLANDI

Ağbal "TCMB Finansal İstikrar Raporu" sunumunda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Merkez bankaları, finansal istikrar raporları ile küresel ve yurt içi makrofinansal gelişmeleri incelemekte, ülkelerindeki makrofinansal sistemin görünümünü ve finansal sisteme ilişkin riskleri değerlendirerek kamuoyu ile paylaşmaktadır. Söz konusu analiz ve değerlendirmelerin şeffaflık ve hesap verme yükümlülüğü gibi temel merkez bankacılığı ilkeleri çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılmasının olası risklerin azaltılması ve kırılganlıkların önlenmesine yönelik önlemlerin zamanında alınması açısından çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. 2020 yılında küresel ölçekte yakın tarihin en büyük dışsal şoku ile karşılaşılmıştır.

Yılın ilk çeyreği ile birlikte dünya geneline yayılan Koronavirüs salgını sonucunda dünyada ve Türkiye’de büyüme görünümü belirgin ölçüde zayıflamış, salgının olumsuz makrofinansal etkilerinin giderilmesine yönelik olarak genişleyici maliye ve para politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye ekonomisindeki toparlanma yaz aylarından itibaren belirginleşmiştir. Diğer taraftan, salgın dönemine özgü koşullarda sağlanan kredi ve parasal büyüklüklerdeki hızlı artışın da etkileriyle güçlenen iç talebe ve altın ithalatına bağlı olarak cari işlemler açığı yükselmiş ve mevduat dolarizasyonu eğilimi artmıştır. Bu durum, kurlar ve döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturarak, fiyat istikrarına ve makrofinansal istikrara yönelik riskleri artırmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir. Diğer yandan, finansal istikrar da fiyat istikrarı için en önemli unsurlardandır. Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır. Finansal istikrarın korunması ve finansal sistemin güçlendirilmesi hedefleri çerçevesinde; bütüncül bir yaklaşımla, yurt içi ve küresel gelişmeler ve risk unsurları yakından takip edilecektir. Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek, makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi ve var olan kırılganlıkların azaltılması amacıyla ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır."