Merkez Bankası swap işlemlerinde limiti artırdı

26 Kasım 2020 Perşembe, 09:11

Bankacıların verdiği bilgiye göre, Merkez Bankası bankalara gönderdiği talimatla "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri yoluyla oluşturulacak TCMB toplam swap pozisyonu miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 60'ı ile sınırlı olacak" şekilde düzenledi.

İlgili limit en son 22 Mayıs'ta %40'tan yüzde 50'ye yükseltilmişti.

Kaynak: Reuters