Merkez Bankası'nın anket sonuçlarına göre, dolar beklentisi belli oldu
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 57 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 14,46 oldu. Geçen ay yüzde 0,82 olan haziran ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,21'e yükseldi. Bir önceki anket döneminde 13,81 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 14,46 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 11,81'den 12,12'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,99'dan yüzde 10,16'ya yükseldi.
YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,71'den 8,95'e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 9,23 oldu.
Bir önceki anket döneminde 25,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,7 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22,4 milyar dolar olarak hesaplandı.
CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 19
Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 4,9'a yükselirken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,1'den 4'e indi.
Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 19'da sabit kaldı.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.
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