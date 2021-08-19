Merkez Bankası'nın rezervleri yine geriledi
Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri 13 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 1.07 milyar dolar geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, TCMB'nin net uluslararası rezervleri 13 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 1.07 milyar dolar gerileyerek 24.12 milyar dolar oldu.
EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRMÜŞTÜ
TCMB'nin 9 Nisan'da 9.93 milyar dolara gerileyerek Nisan 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi gören döviz rezervleri daha sonra toparlanarak 6 Ağustos itibarıyla 25.2 milyar dolara kadar yükselmişti.
Bu toparlanmaya rağmen rezervler 2019 sonundaki 41.1 milyar seviyesinin altında bulunuyor.
Video Haberler
- 92 yıllık sağlam dişler görenleri özendiriyor
- Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor
- Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu
- Yavru devekuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı
- Ölüme meydan okurcasına yolculuk kamerada
- Fatih'te polis ekiplerinden 'değnekçilere' suçüstü
- Rus mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Meriç Köprüsü'nden atlayan köpeği için nehre daldı
- Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada
- 1800 yıldır korunuyor... İlk kez görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'tan kötü haber
- Saray'da 'Atatürk' sansürü!
- Erdoğan'ı dinleyenler şaşırdı
- Uğur Dündar'dan Nagehan Alçı'ya gönderme
- 4 parti baraj altında! İşte liderlerin başarı puanı
- Erdoğan'ın sözlerine sert tepki: AKP tabanı aptal değil
- AKP'den MHP'yi kızdıracak adım
- Atlantik'te büyük facia: Çok sayıda ölü var
- 21 yaşındaki Ferhat'tan acı haber geldi
- Kafalar karıştı: Sinovac muamması!