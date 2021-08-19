Merkez Bankası'nın rezervleri yine geriledi

19 Ağustos 2021 Perşembe, 15:41

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin net uluslararası rezervleri 13 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 1.07 milyar dolar gerileyerek 24.12 milyar dolar oldu.

EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRMÜŞTÜ

TCMB'nin 9 Nisan'da 9.93 milyar dolara gerileyerek Nisan 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi gören döviz rezervleri daha sonra toparlanarak 6 Ağustos itibarıyla 25.2 milyar dolara kadar yükselmişti.

Bu toparlanmaya rağmen rezervler 2019 sonundaki 41.1 milyar seviyesinin altında bulunuyor.