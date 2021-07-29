Mersin-Antalya kara yolu yangın nedeniyle kapatıldı
Yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Türkiye'nin güneyi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye'deki yangınlar devam ediyor.
Antalya Manavgat'ta 4 ayrı noktada çıkan yangın 21 saat sonra kontrol altına alınırken, Akseki'deki yangın sürüyor.
Mersin Silifke'deki yangın nedeniyle de Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Silifke ilçesi Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Boğsak'taki bazı kamp alanları da tedbiren boşaltıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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