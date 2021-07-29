Manavgat'taki yangının çıkış anını anlattı, isyan etti

29 Temmuz 2021 Perşembe, 10:40

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Manavgat'ta yaşanan orman yangınlarından zarar gören köylerde inceleme yaptı. Zeybek, önce Seki Mahallesi sonra Kalemler Mahallesi’ne gitti, daha sonra gözlemlerini aktardı. Zeybek'in gittiği alanlardaki, kül olan ev ve ağaçlar dikkat çekti.

“ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK YANGIN”

Rafet Zeybek, Seki Mahallesi’nin tamamen yandığını söyleyerek, “Perişan haldeyiz. Şimdiye kadarki en büyük yangın. Felaket” dedi.

“KEŞKE BİR TANE DEĞİL 5 TANE SÖNDÜRME UÇAĞIMIZ OLABİLSEYDİ”

Zeybek, Kalemler Mahallesi’nde şöyle konuştu:

“Can kaybı yok ama çok sayıda hayvan telef olmuş. Bahçelerde özellikle meyve ağaçları, sebzelerde çok ciddi zararlar var. Mahalledeki vatandaşlarla konuştuk. Çok değişik bölgelerde aynı anda 4 tane daha sonra 7-8 yerde birden başlamış. Poyrazın etkisiyle kısa sürede bütün alana yayılmış. Şimdiye kadar Manavgat’ta gördüğümüz en büyük yangın bu. Tesellimiz can kaybı olmaması. Kurtarma çalışmaları devam ediyor ama kontrol altına alınmış değil, bazı bölgelerde hala yangın devam ediyor. Açıkçası böyle bir ortamda suçlamak doğru olmaz ama bir tek söndürme uçağı gördük, beş-altı tane helikopter var ama helikopterler söndürme uçakları kadar değildir. Dağılmışlar ama, yayılmasına engel olmamışlar. Keşke bir tane değil ama beş tane söndürme uçağımız olabilseydi belki zarar bu kadar olmayacaktı.”

“BİR UÇAK GELMEDİ”

Manavgatlı bir yurttaş, yangın anını; “Ağırdan aldılar ilk başta sonradan hızlandılar ama canımız çıktı, bağırıyoruz ‘gören yok mu’ diye… Müdahale yok. En azından bir uçak gelemedi. Bunca yer” sözleri ile aktardı.

Yanan evini gösteren yurttaş, “Ben ne yapabilirim? Ömrüm hayatım bunu yapmakla geçti” dedi. Başka bir yurttaş, “Yangın yoktu, duman vardı sadece, beş dakika sonra kül oldu her yer” dedi.