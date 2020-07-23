Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: ‘Sanat politikaları yerelde değiştirilebilir’

23 Temmuz 2020 Perşembe, 14:17

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu’nu yeniden yapılandırma sürecinde oyuncu, metin yazarı, dekorcu, suflör ve ışıkçı alımı için sınav açtı. Belediye, alınacak tiyatrocuların seçilebilmesi için bağımsız bir jüri oluşturdu. Jüri, yurdun dört bir yanındaki seçkin konservatuarlardan mezun olan 700 sanatçının başvurularını ve performanslarını değerlendirmeye aldı. Jüride yer alan isimlerden oyuncu Cihan Ünal’ın yanı sıra Kocaeli Üniversitesi’nden Dr. Prof. Sema Göktaş, İzmir Devlet Tiyatrosu’ndan Tomris Çetinel, 9 Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Semih Çelenk, İstanbul Devlet Tiyatrosu’ndan Galip Erdal, TOBAV Genel Başkanı ve opera sanatçısı Mehmet Yılmaz, Ankara Devlet Tiyatrosu’ndan Özlem Ersönmez, Ankara Devlet Tiyatrosu ışık şefi Mehmet Yaşayan, sınav öncesi Başkan Seçer’i makamında ziyaret etti.

‘Bu renkleri birbirine bağlayacak bağlaçlara ihtiyacımız var’

Jüri üyesi sanatçılarla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Burada çok farklı renkler var. Bu renkleri birbirine bağlayacak bağlaçlara ihtiyacımız var. Onu da sanat olarak görüyoruz. Tiyatro da çok önemli. İnsanı anlatıyor, insanın tarafından anlatıyor. Geçmişten bugüne, geleceğe insan yaşamını anlatan bir sanat dalı. Önemsiyoruz. Üstat, otorite insanların göstereceği fikirle, yolla yolumuza devam edelim dedik. Umut ediyorum, daha güzel sonuçlar alacağız. Mersin de buna çok yatkın” ifadelerini kullandı.

‘Bu anlayışı tersine döndürebiliriz’

Seçer dünya görüşünün, yaşam biçiminin toplumlarda sanata bakışı etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bizim bugün maruz kaldığımız sanata karşı politikalar mevcut yapının dünya görüşüyle ilgili ama biz yerelde bunu tersine döndürebiliriz. Bizim de dünya görüşümüz tam tersi. Biz Atatürk’ün kurduğu bir geleneği ya da ortaya koyduğu bir anlayışı yaşatma çabası içindeyiz. O anlayışla da bir toplum için sanatın yaşamsal öneminin olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bizim gibi düşünen yerel yöneticiler, sanata ne kadar fazla değer verirse, zaman ayırırsa, güç katarsa o kadar gelişme olur diye düşünüyorum.”