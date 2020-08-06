Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde devrim niteliğinde kazanımlar

06 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Sözleşme ile Türkiye’de bir ilke imza atıldı ve işçilerin haftalık çalışma saati 45 saatten 40 saatte indirildi. Bundan sonra belediye işçileri haftada 2 gün izin kullanabilecek. Sözleşme ile en düşük işçi yevmiyesi de 125 olarak belirlendi.

Belediye-İş Sendikası ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında, belediye iştiraklerinden Kültür AŞ ile MESKİ Personel AŞ’de çalışan 7 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sendikanın Akdeniz Bölge Örgütlenme Sekreteri Mithat Fahlioğulları, sözleşmede işçilerin devrim niteliğinde kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Sözleşmedeki en önemli kazanımın, haftalık çalışma saatinin 45 saatten, 40 saate düşürülmesi olduğunu ifade eden Fahlioğulları, “Türkiye’de ilk olan bu uygulama ile 696 sayılı KHK ile çalışan işçiler de dahil olmak üzere tüm işçilerimiz haftanın 2 günü, cumartesi ve pazar günleri, vardiyalı çalışan işçilerimiz ise çalıştıkları günü takip eden 6. ve 7. günlerde haftalık izinli sayılacaktır. İşsizliğin çığ gibi yükseldiği günümüzde dileğimiz tüm Türkiye’de haftalık çalışma saatinin 36 saate düşmesi, vardiya sayısının 3’ten 4’e çıkmasıdır” dedi.

Türkiye’de asgari ücretin günlük 98.10 lira olarak hesaplandığını, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinde ise günlük asgari ücretin 110.60 liradan hesaplandığını kaydeden Fahlioğulları, bu rakamın, yüzde 12’lik artışla 125 liraya çıkarıldığını kaydetti. Fahlioğulları, diğer sosyal hak ve yardımlar da eklendiğinde asgari ücretli bir işçinin maaşına yüzde 30 oranında zam yapıldığını vurguladı.

Fahlioğulları, “Bu kazanımın elde edilmesine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul’a teşekkür ediyoruz” dedi.