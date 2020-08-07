Mersin Tabip Odası ve Aile Hekimleri Derneği eylem yaptı

07 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Özgür Çocuk Parkı’nda yapılan açıklamada hekimler, “Alkışlar 3 gün, ölümler sürekli” yazılı pankart açtı. Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, sağlık çalışanlarının özlük ve ekonomik haklarının ihlal edilmesinin Sağlık Bakanlığı’nın alışkanlığı haline döndüğünü ifade etti.

Antmen, “İktidar ve Sağlık Bakanlığı’nın erken ve hızlıca uygulamaya koyduğu normalleşme süreci ile vakaların hızlıca artmasına, pandeminin kontrolden çıkma noktasına gelmesine neden olmuştur. Bu yanlış uygulamaların sonucu 26’sı doktor olmak üzere, 52 sağlık çalışanı yaşamını kaybetmiştir. Canları pahasına görev yapan sağlık çalışanlarının haklarını gasp etmek, en basit anlatımı ile çalışanlardan yana değil, sadece işverenden yana bir hükümet ile yönetildiğimizin çok açık bir göstergesidir” dedi.

SÖZ VERİLMİŞTİ

Pandemi sürecinde üç ay tavandan yapılacağı duyurulan ek ödemelerin adaletsiz bir şekilde gerçekleştiğini savunan Antmen, “Tıp Fakültesi’nde, Şehir Hastanesinde ve Toros Devlet Hastanesi’nde Haziran ayı için söz verilen ödemeler çok düşük miktarda yapılırken, Aile Sağlığı Merkezlerinde söz verildiği halde yapılmamıştır” diye konuştu.