Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak vaka artış hızı korkutuyor

02 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Mersin’de günlük Covid-19 vakası 1500’ü buluyor, hastanelerde yer yok. Hekimler, “Mersin’e giriş çıkışların durdurulmasını, hastaneler dışında tüm kamu kurumları ve işyerlerinin kapatılmasını, şehiriçi hareketliliğin önlenmesini” yani kapsamlı bir karantinayı öneriyor.

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da Mersin’deki adliyelerde koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekerek “Tarsus’ta Başsavcılığımız ve 2. Ağır Ceza Mahkememiz virüsten kapandı. Bazı asliye ceza mahkemelerimizde de virüs var” dedi.

Yeşilboğaz, davaların ertelenmesi gibi önlemler alınması için Hâkimler Savcılar Kurulu’na (HSK) yazı yazdıklarını belirtti.

10 GÜNDE BÜYÜK FARK

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, koronavirüs salgınının kontrolden çıktığını belirterek “10 gün öncesiyle bugün arasında bile büyük fark var. 10 gün önce günlük vaka sayısı bin diyorduk ama 1500’e çıktı. Şu anda tüm hastanelerde hem yoğun bakımda hem servislerde yatak sıkıntısı yaşanıyor” dedi.

Bütün iller için tek tip önlem yerine illere özel önlemler alınması gerektiğini ifade eden Antmen, “Mersin’de şehirler arası trafiğin kapatılması lazım mutlaka. Toplu hareketlilik önlenmeli. Toplu işe gidişler engellenmeli. Sağlık ve güvenlik dışındaki kamu binaları kapatılmalı. Bunlar yapılırken de çalışanlara ücretli izin verilmesi lazım. Çalışanların kira, elektrik, su gibi ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Mevcut önlemler salgının önlenmesine hiçbir katkı sunmaz. Önlemler daha da artırılmalı. AVM’lerin bir an önce kapatılmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mersin Baro Başkanı Yeşilboğaz virüs yaygınlığı nedeniyle hukukçuların yıllık izin kullanmaya başladığını aktardı. Yeşilboğaz, “8 mahkemede şu an hâkimler izin almış. Kimi mazeret izni almış, kimi yıllık izin almış. Hukukçular arasında izinli olan çok” bilgisini paylaştı. Yeşilboğaz, “Avukatların yüzde 10’undan fazlası temaslı ya da testi pozitif” dedi.

Adliyedeki karantina sürecini aktaran Yeşilboğaz, “Karantina karşılığında da hemen yeni atamalar yapılıyor. Ancak gelen kişi, mahkeme dosyalarının işini bilmiyor. Ya da hâkimler izin alınca yerine biri atanıyor ama yeni gelen hâkim dosyayı bilmiyor, karar veremiyor. O yüzden davayı erteliyor. Bu da davaların birikmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

‘DURUM FACİA’

HSK’ye yazı yazdıklarını belirten Yeşilboğaz, “Adliyelerde HES kodu kullanılmasını, işi olmayanların gelmemesini istedik. ‘Belli bir dönem adliyelerin kapatılması ve yargılamaların ertelenmesi için girişimlerde bulunun’ dedik. Başsavcılıkla da bu konuda görüşeceğiz. Durum facia. Eğer uygunsa mahkemelerin kapatılması gerekiyor” diye konuştu.

ALIŞKANLIK MESELESİ

Trabzon’da ortalama 700 civarı olan günlük test sayısı, son aylarda 3 bine ulaştı. Vaka oranı ise yüzde 40 arttı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, “Pandeminin yayılmasına yarayacak alışkanlıklarımızı maalesef sürdürdük, bunun sonuçlarını da vakaların çoğalmasıyla gördük” dedi.

GÜNDE 800 VAKA

Zonguldak’ta günlük 800’lere ulaşan vaka sayılarının ardından koronavirüs vakası artışı Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Kent merkezinin tamamı, HES risk haritasında “kırmızı” renge boyandı. Zonguldak Valiliği ve kaymakamlıklar, artan vaka sayılarının önüne alınan tedbirlerle geçmeye çalışıyor.

KALDIRILAMAZ YÜK

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiğini belirterek “Görünen o ki, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor” dedi. Vali Dağlı, kentte vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiğini ve bu tablonun herkesi endişelendirdiğini kaydetti.